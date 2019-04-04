Стало известно когда украинец из "Манчестер Сити" Зинченко вернется на поле

Украинский футболист получил травму в предыдущем матче за команду

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола. Фото: AFP

Стало известно когда украинец из "Манчестер Сити" Зинченко вернется на поле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/613/9c2/5ca6139c20cfa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/613/9c2/5ca6139c20cfa.jpg 2019-04-04T18:10:00+03:00 Футбол Украинский футболист получил травму в предыдущем матче за команду

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своей травме, полученной в игре против "Кардиффа" (2:0) в 33-м туре чемпионата Англии. Напомним, украинец травмировался еще в первом тайме и вынужден был покинуть поле на 19-й минуте.

"У меня небольшое растяжение задней поверхности бедра. Думаю, на восстановление уйдет около 10 дней. Первые дни буду прикладывать холод. Надеюсь, что через дней пять, если мне станет легче, я уже начну беговую работу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают меня, за их теплые сообщения. Обещаю вернуться сильнее, – сказал Зинченко.

В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

Как сообщалось ранее, другой одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины - автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом.

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