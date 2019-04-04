Стало известно когда украинец из "Манчестер Сити" Зинченко вернется на поле
Украинский футболист получил травму в предыдущем матче за команду
Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своей травме, полученной в игре против "Кардиффа" (2:0) в 33-м туре чемпионата Англии. Напомним, украинец травмировался еще в первом тайме и вынужден был покинуть поле на 19-й минуте.
"У меня небольшое растяжение задней поверхности бедра. Думаю, на восстановление уйдет около 10 дней. Первые дни буду прикладывать холод. Надеюсь, что через дней пять, если мне станет легче, я уже начну беговую работу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают меня, за их теплые сообщения. Обещаю вернуться сильнее, – сказал Зинченко.
В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.
Как сообщалось ранее, другой одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины - автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом.
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