Онлайн матча Украина – Колумбия на молодежном ЧМ-2019
Текстовая трансляция поединка 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше
В пятницу, 7 июня, в Польше на чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира среди 20-летних. В Лодзе сборная Украины U-20 встретится с сверстниками из Колумбии. Матч начнется в 16:30 по киевскому времени и будет показан в прямой трансляции на ТВ, а на нашем сайте пройдет текстовая трансляция с описанием главных событий матча.
Украина – Колумбия: где смотреть онлайн матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира
УКРАИНА – КОЛУМБИЯ – 0:0
Молодежная сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Удалось это нашим футболистам лишь с четвертой попытки – дважды ранее украинцев останавливала Нигерия, и еще один раз – Сенегал. Но в этот раз жереб свел Украину не с африканцами и сразу же фортуна встала на нашу строну – Украина в 1/8 более чем уверенно победила Панаму (4:1).
Колумбия на групповом этапе одержала две победы, но в четвертьфинал пробилась со скрипом, лишь в серии пенальти обыграв Новую Зеландию. Тем не менее, колумбийцы остаются фаворитами у букмекеров: коэффициент на победу колумбийцев – 2.53, на ничью – 3.00, на победу Украины – 3.10.
Украина понесла существенную потерю – основной голкипер команды Андрей Лунин досрочно покинул расположение молодежки и отправился в лагерь национальной сборной, которая сегодня проведет отборочный матч Евро-2020 против Сербии. Онлайн Украина – Сербия уже есть на нашем сайте.
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Украина – Колумбия: где смотреть онлайн матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира
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