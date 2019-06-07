Онлайн матча Украина – Колумбия на молодежном ЧМ-2019

Текстовая трансляция поединка 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше

Георгий Цитаишвили. Фото: AFP

В пятницу, 7 июня, в Польше на чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира среди 20-летних. В Лодзе сборная Украины U-20 встретится с сверстниками из Колумбии. Матч начнется в 16:30 по киевскому времени и будет показан в прямой трансляции на ТВ, а на нашем сайте пройдет текстовая трансляция с описанием главных событий матча.

Украина – Колумбия: где смотреть онлайн матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира

УКРАИНА – КОЛУМБИЯ – 0:0

Молодежная сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Удалось это нашим футболистам лишь с четвертой попытки – дважды ранее украинцев останавливала Нигерия, и еще один раз – Сенегал. Но в этот раз жереб свел Украину не с африканцами и сразу же фортуна встала на нашу строну – Украина в 1/8 более чем уверенно победила Панаму (4:1).

Колумбия на групповом этапе одержала две победы, но в четвертьфинал пробилась со скрипом, лишь в серии пенальти обыграв Новую Зеландию. Тем не менее, колумбийцы остаются фаворитами у букмекеров: коэффициент на победу колумбийцев – 2.53, на ничью – 3.00, на победу Украины – 3.10.

Украина понесла существенную потерю – основной голкипер команды Андрей Лунин досрочно покинул расположение молодежки и отправился в лагерь национальной сборной, которая сегодня проведет отборочный матч Евро-2020 против Сербии. Онлайн Украина – Сербия уже есть на нашем сайте.

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