Украина – Колумбия: где смотреть онлайн матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира

Список трансляций четвертьфинального матча чемпионата U-20 мира в Польше

Фото: ФФУ

Сегодня сборная Украины U-20 в 1/4 финала молодежного ЧМ сыграет против сверстников из Колумбии. Поединок пройдет в польском Лодзе. Начало – в 16:30. В Украине матч в прямом эфире покажут по телеканалу UA:Первый. Как и анонсировалось, накануне команду Александра Петракова покинул основной вратарь Андрей Лунин, отправившийся в расположение национальной сборной.

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"Сейчас много говорят о том, что этого не стоило делать, но это риторический вопрос", – считает футбольный эксперт Анатолий Бузник. – "Просто на одну и ту же проблему нужно уметь смотреть с двух сторон. Ну, вот если вы сядете напротив меня, и я на листе бумаги нарисую цифру 6, то для вас она будет выглядеть "девяткой". В этой ситуации то же самое: Петраков и Шевченко видят перед собой разные цифры. Но национальная сборная во все времена была в приоритете и всегда имела право и основания выбирать себе всех лучших. Плюс на этот счет была предварительная договоренность, а значит Петраков к такому развитию событию должен был быть готов. Второй вратарь в сборной U-20 – Владислав Кучерук из "Динамо" – тоже очень хороший. Он играл подготовительные игры, пока не было Лунина, и проявил себя неплохо".

Фаворит противостояния у букмекеров – Колумбия: коэффициент на победу колумбийцев – 2.53, на ничью – 3.00, на победу Украины – 3.10.

Хотя "кофейщики" уже и проигрывали на этом ЧМ (0:2 Сенегалу в группе) и 1/8 финала прошли со скрипом, обыграв по пенальти Новою Зеландию (1:1, пен 5:4), а их звездочка Кучо Эрнандес смог забить только в ворота Таити (правда, сразу три). А у нас есть голова Попова (3 гола) и кураж Сикана (3 гола в последних двух матчах). Победитель в полуфинале выходит на победителя пары Италия vs Мали.

Как сообщалось ранее, Украина добывала историческую победу над Панамой на молодежном ЧМ и впервые в истории преодолела проклятие 1/8 финала, с которой до этого трижды кряду вылетала.

Отметим, что главная сборная Украины свой следующий матч, против Сербии, сыграет в тот же день, 7 июня, что и молодежка против Колумбии.

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