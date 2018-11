Онлайн матча "Ворскла" – "Карабах"

В четверг, 8 ноября, в Полтаве пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы. "Ворскла" принимает азербайджанский "Карабах". После экватора полтавчане сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира. Ведь две недели назад они в гостях обыграли "Карабах". Тогда единственный гол забил Кулач. У подопечных Василия Сачко – 3 очка, у "Карабаха" – 0, у "Спортинга" – 6, у "Арсенала" – 9.

Букмекеры считают украинский клуб фаворитом встречи. Котировки на победу "Ворсклы" – 2,62, победа "Карабаха" оценивается в 2,87, ничья – 3.00.

Матч "Ворскла" – "Карабах" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча с повторами голов.

Стартовые составы команд:

"Ворскла": Шуст, Артур, Чижов, Чеснаков, Пердута, Ребенок, Шарпар, Скляр, Якубу, Кулач, Коломоец.

"Карабах": Халльдоурссон, Геррьер, Садыгов, Жезничак, Медведев, Гараев, Мичель, Славчев, Зубир, Абдуллаев, Делардж.

Легенда #Ворскла Йован #Маркоски образиться, якщо ми не прийдемо в четвер #8листопада на #СтадіонВорскла підтримати Команду в #ЛігаЄвропи у грі з @FKQarabaghEN! Must GO!



Jovan #Markoski calls everyone to the #Vorsklabutovskystadium support #Vorskla 08/11/18 in #UEL! pic.twitter.com/RUHJNRt5yV