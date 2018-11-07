Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 7 ноября

Сегодня состоится вторая половина матчей четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Будут сыграны восемь поединков, в которых может определиться второй гарантированный участник 1/8 финала розыгрыша. Вчера первой в плей-офф Лиги чемпионов пробилась "Барселона". Ее, конечно, могут догнать по набранным очкам, и "Интер", и "Тоттенхэм", но в личных встречах каталонцы уже обеспечили себе приличный гандикап. При раскладе, что "Тоттенхэм" выиграет оба оставшихся матча, "Барса" – ни одного, а "Интер" – только один, именно миланцы окажутся третьими лишними.

Во втором квартете групп ЛЧ ближе других к 1/8 финала "Ювентус", который в группе H выиграл все три предыдущих поединка. В случае сегодняшней домашней победы над "Манчестер Юнайтед" (текстовый онлайн этого матча мы проведем для вас) туринцы окажутся недосягаемыми для всех конкурентов без исключения.

Синхронно шагнуть в 1/8 финала могут "Бавария" и "Аякс" в группе E – в случае побед над АЕКом нашего Дмитрия Чигринского (дома) и "Бенфикой" (в гостях) соответственно.

В группе F "Манчестер Сити" в случае победы над "Шахтером" (и победы "Лиона" над "Хоффенхаймом") тоже станет недосягаем. Но горняков такой вариант категорически не устраивает.

А в группе G счастью "Реала" и "Ромы" угрожает ЦСКА.

Расписание матчей Лиги чемпионов 7 ноября:

Группа G. 19:55. ЦСКА (Россия) – "Рома" (Италия).

Группа H. 19:55. "Валенсия" (Испания) – "Янг Бойз" (Швейцария).

Группа E. 22:00. "Бавария" (Германия) – АЕК (Греция).

Группа E. 22:00. "Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Голландия).

Группа F. 22:00. "Лион" (Франция) – "Хоффенхайм" (Германия).

Группа F. 22:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Шахтер" (Украина).

Группа G. 22:00. "Виктория" (Чехия) – "Реал" (Испания).

Группа H. 22:00. "Ювентус" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Вчера также определились и три первых неудачника группового этапа – в том числе российский "Локомотив".