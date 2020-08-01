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Онлайн матча за серебро Серии А "Аталанта" – "Интер"

Суббота, 1 августа

Аталанта

21:45

Интер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу, 1 августа, в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия" состоится центральный матч 38-го тура Серии А, в котором определится серебряный призер чемпионата Италии: "Аталанта" примет "Интер". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция. Также поединок можно будет смотреть на сайте Oll.tv.

ОНЛАЙН МАТЧА "АТАЛАНТА" – "ИНТЕР"

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В чемпионате Италии сложилась интересная ситуация. "Интер" опережает "Аталанту" на один балл и в случае победы в Бергамо завоюет серебряные медали. Нетрудно догадаться, что победа хозяев позволит Руслану Малиновскому и компании стать вице-чемпионами Италии. Кстати, ранее мы писали, что Малиновский вышел в лидеры Европы по голам из-за пределов штрафной.

А вот ничья не удовлетворит ни одну из команд, ведь есть третий претендент на "серебро" – "Лацио". Римляне также отстают от "Интера" на одно очко и в последнем туре встречаются с "Наполи". В случае победы в Неаполе и ничьей в Бергамо именно "Лацио" поднимется на вторую строчку.

"Интер" не проигрывает в чемпионате Италии на протяжении семи матчей, с 5 июня, когда уступил "Болонье". А вот у "Аталанты" серия без поражений намного впечатляющая – подопечные Джанпьеро Гасперини не проигрывают в Серии А на протяжении 17 встреч! В последний раз они уходили с поля в статусе неудачника еще 20 января.

Кстати, "Аталанта" может похвастаться лучшей атакой в лиге. Бергамцы наколотили 98 мячей, но в то же время пропустили 46 мячей, в первой пятерке больше только у "Ромы" (50). Все это дарит надежду, что мы сегодня увидим зрелищный футбол с голами как в одни, так и в другие ворота.

Букмекеры о матче "Аталанта" – "Интер":

Букмекеры с небольшим преимуществом отдают статус фаворита "Аталанте": коэффициент на победу команды Джанпьеро Гасперини – 2.57, на ничью – 3.80, на победу "Интера" – 2.75.

Смотрите, как Руслан Малиновский забил гол со штрафного в прошлом туре:

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онлайн чемпионат Италии Интер Италия Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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