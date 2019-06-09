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Онлайн видео голов матча Португалия – Голландия в Лиге наций

9 июня, 03:58

Голы и лучшие моменты финального поединка Лиги наций

Фото: Getty Images

Сборные Португалии и Голландии сойдутся в решающем матче финального турнира Лиги наций. Поединок за трофей и 10,5 миллиона евро призовых от УЕФА состоится 9 июня на стадионе "Драгау" в Порту и начнется в 21:45 по киевскому времени. Матч будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. На нашем сайте есть список, где смотреть онлайн Португалия – Голландия финал Лиги наций 9 июня.

Онлайн матча Португалия – Голландия в Лиге наций

В режиме онлайн на нашем сайте будут появляться все забитые голы в матче Португалия – Голландия и обзор всех опасных моментов.

Напомним, на пути к финалу Лиги наций Португалия благодаря хет-трику Роналду обыграла Швейцарию со счетом 3:1. С тем же счетом, 3:1, Голландия одержала волевую победу над Англией, но сделала это в дополнительное время.

Обзор матча Португалия – Швейцария (3:1)

Обзор матча Голландия – Англия (3:1)

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Капитан португальской команды заметил из окна юного болельщика с плакатом и попросил водителя автобуса остановиться. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" пригласил мальчика в салон автобуса и к радости ребенка и его родителей попозировал с болельщиком для совместного фото.

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Тег сборная Португалии, сборная Голландии, Лига наций

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Сегодня|Спорт

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