Онлайн видео голов матча Швейцария – Англия

Голы и лучшие моменты матча за третье место в Лиге наций

Жесткая борьба на поле. Фото: AFP

Днем в воскресенье, 9 июня, будут разыграны первые медали Лиги наций УЕФА. В поединке за "бронзу" сойдутся сборные Швейцарии и Англии. В полуфинале швейцарцы уступили хозяева турнира португальцам – 1:3, с таким же счетом англичане проиграли Голландии, но в дополнительное время.

Онлайн матча Португалия – Голландия в Лиге наций

Матч Швейцария – Англия начался в 16:00 по киевскому времени. Мы будем давать видео повторы голов, а также обзоры таймов.

Швейцария – Англия – 0:0 (идет первый тайм)

Фаворитом матча за "бронзу" Лиги наций букмекеры называют Англию. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.05, на ничью – 3.60, на победу Швейцарии – 3.50. Что касается выигрыша с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то тут котировки следующие: 1.57 – на Англию, 2.50 – на Швейцарию.

Где смотреть онлайн матча за третье место Лиги наций Швейцария – Англия.

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