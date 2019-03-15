Суперматч "Наполи" – "Арсенал" и другие результаты жеребьевки Лиги Европы

Финальный матч состоится в Баку на Олимпийском стадионе 29 мая

Фото: AFP

Суперматч "Наполи" – "Арсенал" и другие результаты жеребьевки Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b92/1ee/5c8b921ee468b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b92/1ee/5c8b921ee468b.jpg 2019-03-15T14:17:00+02:00 Футбол Финальный матч состоится в Баку на Олимпийском стадионе 29 мая

Сразу после жеребьевки заключительных этапов Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне стали известны пары 1/4 финала, полуфинала и номинальный хозяин финала лиги Европы. На этой стадии уже не было сеянных команд, клубы с одной страны могли играть между собой. Матчи четвертьфинала пройдут 11 и 18 апреля, первая встреча состоится на поле команды, указанной первой.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

"Наполи" (Италия) – "Арсенал" (Англия)

"Вильяреал" (Испания) – "Валенсия" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) – "Айнтрахт" (Германия)

"Славия" (Чехия) – "Челси" (Англия)

Отметим, что перед жеребьевкой УЕФА сообщил, что "Арсенал" и "Челси" не смогут провести домашние матчи в один день. В соответствии с правилами комитета УЕФА по клубным соревнованиям, команда, финишировавшая в прошлом сезоне в национальном чемпионате ниже, в данном случае это "Арсенал", сыграет соответствующую встречу на выезде.

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы

"Наполи"/"Арсенал" - "Вильяреал"/"Валенсия"

"Бенфика"/"Айнтрахт" - "Славия"/"Челси"

Матчи этой стадии пройдут 2 и 9 мая.

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе. Арена была открыта в 2015 году и вмещает 69 870 зрителей. Номинальным хозяином финального матча станет победитель второй полуфинальной пары.

Напомним, что последний представитель Украины в еврокубках киевское "Динамо" безвольно уступило "Челси" со счетом 0:5 и вылетело из Лиги Европы.

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