Опасный прецедент: экс-главу футбола Бразилии выпустили из тюрьмы, чтобы он не подхватил коронавирус

В 2018 году суд приговорил Жозе Мария Марина к четырем годам тюрьмы

Бывший президент Конфедерации футбола Бразилии Жозе Мария Марин досрочно освобожден из тюрьмы, сообщает AP. Приговор был сокращен примерно на 8 месяцев на фоне пандемии коронавируса. Марин был арестован в мае 2015 года по делу о коррупции в ФИФА. Его обвиняли в соучастии в получении взяток в обмен на медиа и маркетинговые права на футбольных турнирах. В 2018 году суд приговорил его к четырем годам тюрьмы.

Адвокаты Марина подали экстренное ходатайство об уменьшении его срока. 6 мая Марину исполнится 88 лет, он входит в группу риска: смертность от заражения коронавирусом среди людей старше 60 лет существенно выше, чем у молодых.

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Марин возглавлял Конфедерацию футбола Бразилии с марта 2012 по апрель 2015 года. После ареста в мае он был освобожден под залог и экстрадирован в США.

Ранее мы писали, что функционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

Напомним, что бывший президент "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Бывший функционер был госпитализирован всего несколько дней до трагедии.

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