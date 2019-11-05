"Оправдание насилия": во Франции закрыли дело против Неймара, напавшего на фаната

Неймар / Фото: Reuters

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Форвард "Пари-Сен-Жермен" Неймар избежит судебного преследования за инцидент с фанатом, который произошел в апреле. Бразилец ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции от "Ренна" (2:2, по пенальти 5:6).Поднимаясь на церемонию награждения, бразилец толкнул болельщика, который снимал матч на телефон. Затем между футболистом и фанатом произошла словесная перепалка, после чего Неймар ударил мужчину в лицо.

Как сообщается, прокуратура решила ограничиться письменным предупреждением футболиста, и никаких дальнейших действий в его отношении предпринимать не будут.

Адвокат болельщика, который подал жалобу на Неймара за агрессивное поведение, заявил, что такой вердикт неприемлем.

"Это оправдание насилия. Если бы это был фанат, который ударил игрока, он был бы предан суду и, возможно, даже получил бы тюремное заключение", – сказал адвокат Филипп Оайон.

Ранее мы сообщали, что нападающему "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Напомним, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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