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Определился соперник "Ливерпуля" и другие полуфиналисты клубного чемпионата мира

14 декабря, 23:29

Лучший клуб Европы вступит в борьбу за мировую корону 18 декабря

/ Фото: Reuters

Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира 2019 года, который проходит в Дохе, Катар. Напомним, что с этой стадии на турнире стартует победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" и обладатель Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго", а сегодня стали известны их соперники.

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Победитель азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии с минимальным счетом обыграл тунисский "Эсперанс" (1:0), побеждавший в Лиге чемпионов Африки. Единственный гол в матче забил французский нападающий Бафетимби Гомис, известный по выступлениям за "Лион". Отметим, что "Аль-Хиляль" доигрывал поединок в меньшинстве – Мохамед Kaнно умудрился в течение двух минут заработать две желтые карточки. Клуб из Саудовской Аравии станет соперником "Фламенго". Встреча состоится 17 декабря.

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Во второй четвертьфинальной паре встречались победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканский "Монтеррей" и чемпион катара "Аль-Садд", представляющий хозяина турнира. Мексиканцы дважды поразили ворота соперника в первом тайме и еще раз – после перерыва. Катарцы проснулись во второй половине игры, но было уже поздно – 3:2 в пользу "Монтеррея" и 18 декабря он сыграет с "Ливерпулем".

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Согласно регламенту, финалисты определятся по итогам одного матча. В случае ничьей их ждет дополнительное время и серия 11-метровых. Проигравшие сразятся в матче за третье место. Медальные поединки запланированы на 21 декабря. Ранее мы писали, что в Катаре не успели открыть стадион: финал клубного чемпионата мира пришлось перенести.

Смотрите, как "Ливерпуль" играет в Европе:

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Источник: Сегодня|Спорт

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