Опрос фанатов: выберите желанных соперников для "Шахтера" в Лиге чемпионов

Сегодня - жеребьевка группового раунда. "Горнякам" точно не достанутся "Зенит" и "Локомотив"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг, 29 августа, "Шахтер" узнает соперников по ЛЧ. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет в Монако. Начало мероприятия – в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию жеребьевки.

Отметим, что "горняки" попали во вторую "корзину". Поэтому "Шахтеру" точно не достанутся следующие клубы – "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия),"Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды) и "Бенфика" (Португалия).

Также, согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из Украины и РФ разводятся по разным группам. Таким образом исключено попадание в одну группу к "Шахтеру" "Зенита" или "Локомотива".

Состав корзин жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Корзина 1: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Зенит" (Россия)

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Корзина 2: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия)

Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Корзина 4: "Локомотив" (Москва, Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция)

Как мы писали ранее, стали известны все участники Лиги чемпионов-2019/20. В частности, в групповой раунд турнира пробился бельгийский "Брюгге", одолевший по сумме двух встреч австрийский ЛАСК (1:0 в гостях и 2:1 дома).

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