Стали известны все участники Лиги чемпионов-2019/20

"Шахтер" во второй корзине

"Лион" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Сегодня закончилась квалификация Лиги чемпионов, по результатам которой определились все участники группового этапа. Все результаты ответных матчей раунда плей-офф.

Напомним, что в третьем раунде квалификации участвовало киевское "Динамо", однако киевляне уступили "Брюгге". Вице-чемпион Украины вместе с другими неудачниками пути представителей лиг ("Базель", "Башакшехир" и "Порту) автоматически продолжит участие в групповом этапе Лиги Европы.

Украину в нынешнем сезоне Лиги чемпионов в групповом раунде будет представлять действующий чемпион "Шахтер", который оказался во второй корзине. Таким образом, "горняки" точно не сыграют в одной группе с "Реалом", "Атлетико", "Боруссией", "Наполи", "Тоттенхэмом" и "Бенфикой". Также "Шахтер" разведут с российскими командами – "Зенитом" и "Локомотивом".

Все участники группового этапа:

Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси"

Германия: "Бавария", "Байер", "Боруссия" Д, "Лейпциг"

Испания: "Атлетико", "Барселона", "Валенсия", "Реал"

Италия: "Аталанта", "Интер", "Наполи", "Ювентус"

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Франция: "Лилль", "Лион", "ПСЖ"

Бельгия: "Брюгге", "Генк"

Россия: "Зенит", "Локомотив"

Австрия: "Зальцбург"

Голландия: "Аякс"

Греция: "Олимпиакос"

Португалия: "Бенфика"

Сербия: "Црвена Звезда"

Турция: "Галатасарай"

Украина: "Шахтер"

Хорватия: "Динамо" (Загреб)

Чехия: "Славия"

Напомним, перед жеребьевкой группового этапа 32 команды будут разделены на четыре корзины. Жеребьевка состоится в четверг, 29 августа.

Как мы писали ранее, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.

Смотрите, как "Динамо" не смогло пройти в группу ЛЧ год назад:

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