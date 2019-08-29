Стали известны все участники Лиги чемпионов-2019/20

Сегодня закончилась квалификация Лиги чемпионов, по результатам которой определились все участники группового этапа. Все результаты ответных матчей раунда плей-офф.
Напомним, что в третьем раунде квалификации участвовало киевское "Динамо", однако киевляне уступили "Брюгге". Вице-чемпион Украины вместе с другими неудачниками пути представителей лиг ("Базель", "Башакшехир" и "Порту) автоматически продолжит участие в групповом этапе Лиги Европы.
Украину в нынешнем сезоне Лиги чемпионов в групповом раунде будет представлять действующий чемпион "Шахтер", который оказался во второй корзине. Таким образом, "горняки" точно не сыграют в одной группе с "Реалом", "Атлетико", "Боруссией", "Наполи", "Тоттенхэмом" и "Бенфикой". Также "Шахтер" разведут с российскими командами – "Зенитом" и "Локомотивом".
Все участники группового этапа:
Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси"
Германия: "Бавария", "Байер", "Боруссия" Д, "Лейпциг"
Испания: "Атлетико", "Барселона", "Валенсия", "Реал"
Италия: "Аталанта", "Интер", "Наполи", "Ювентус"
Франция: "Лилль", "Лион", "ПСЖ"
Бельгия: "Брюгге", "Генк"
Россия: "Зенит", "Локомотив"
Австрия: "Зальцбург"
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Голландия: "Аякс"
Греция: "Олимпиакос"
Португалия: "Бенфика"
Сербия: "Црвена Звезда"
Турция: "Галатасарай"
Украина: "Шахтер"
Хорватия: "Динамо" (Загреб)
Чехия: "Славия"
Напомним, перед жеребьевкой группового этапа 32 команды будут разделены на четыре корзины. Жеребьевка состоится в четверг, 29 августа.
Как мы писали ранее, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.
Смотрите, как "Динамо" не смогло пройти в группу ЛЧ год назад:
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