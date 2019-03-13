Основной нападающий "Челси" рискует пропустить ответный матч с "Динамо" в Лиге Европы

Гонсало Игуаин заболел и пропустил тренировку команды

Гонсало Игуаин. Фото: AFP

Основной нападающий "Челси" рискует пропустить ответный матч с "Динамо" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8fd/81f/5c88fd81f1b07.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8fd/81f/5c88fd81f1b07.png 2019-03-13T14:55:17+02:00 Футбол Гонсало Игуаин заболел и пропустил тренировку команды

Форвард лондонского "Челси" Гонсало Игуаин рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо". Матч состоится в Киеве, 14 марта, в НСК "Олимпийский". В первой встрече лондонцы разгромили киевлян со счетом 3:0 благодаря голам Педро, Виллиана и Хадсона-Одои. Игуаин весь матч провел на лавке запасных.

Как сообщает издание Chelsea Echo, аргентинский форвард отсутствовал на встрече с фантами на тренировочной базе из-за болезни. Также 31-летний футболист пропустил тренировку.

Игуаин перешел в "Челси" из "Милана" зимой. Англичане арендовали аргентинца до конца сезона. В контракте "Челси" с Игуаином есть опция, которая позволит английскому клубу продлить арендное соглашение с игроком до лета 2020 года за 18 млн евро. Кроме того, в соглашении есть также опция, которая позволит "Челси" выкупить Игуаина за сумму в размере 36 млн евро.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах, также на его счету пять матче и два гола в Лиге Европы. После переезда в Англию он сыграл девять матчей и забил три мяча.

Ранее мы писали, что форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке. Франу Солю сделали операцию в Барселоне. "Динамо" он в этом сезоне уже не поможет.

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