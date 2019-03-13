Основной нападающий "Челси" рискует пропустить ответный матч с "Динамо" в Лиге Европы
Гонсало Игуаин заболел и пропустил тренировку команды
Форвард лондонского "Челси" Гонсало Игуаин рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо". Матч состоится в Киеве, 14 марта, в НСК "Олимпийский". В первой встрече лондонцы разгромили киевлян со счетом 3:0 благодаря голам Педро, Виллиана и Хадсона-Одои. Игуаин весь матч провел на лавке запасных.
Как сообщает издание Chelsea Echo, аргентинский форвард отсутствовал на встрече с фантами на тренировочной базе из-за болезни. Также 31-летний футболист пропустил тренировку.
Игуаин перешел в "Челси" из "Милана" зимой. Англичане арендовали аргентинца до конца сезона. В контракте "Челси" с Игуаином есть опция, которая позволит английскому клубу продлить арендное соглашение с игроком до лета 2020 года за 18 млн евро. Кроме того, в соглашении есть также опция, которая позволит "Челси" выкупить Игуаина за сумму в размере 36 млн евро.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах, также на его счету пять матче и два гола в Лиге Европы. После переезда в Англию он сыграл девять матчей и забил три мяча.
Ранее мы писали, что форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке. Франу Солю сделали операцию в Барселоне. "Динамо" он в этом сезоне уже не поможет.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Основной нападающий "Челси" рискует пропустить ответный матч с "Динамо" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке
Франу Солю сделали операцию в Барселоне. "Динамо" он в этом сезоне уже не поможет
"Динамо" в серии пенальти проиграло "Хоффенхайму" в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА
Немцы реализовали четыре удара с 11-метровой отметки, а украинцы – только два
Матч "Динамо" – "Челси" будет судить немецкий рефери
Ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы будет судить Тобиас Штилер
Бразильский клуб не может заплатить за Че Че сумму, требуемую "Динамо"
Бразильский полузащитник не заиграл в команде Хацкевича, но вернуться на родину ему мешает высокая трансферная стоимость