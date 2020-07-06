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Основной нападающий сборной Украины снова травмировался, отыграв всего пять минут в матче

6 июля, 17:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Роман Яремчук принял участие в товарищеском матче бельгийского "Гента"

Проблемы со здоровьем продолжают преследовать украинского форварда Романа Яремчука. В январе уроженец Львова перенес хирургическое вмешательство на ноге, а в марте Яремчук вернулся к тренировкам после операции. Однако сыграть за свой клуб, "Гент", в сезоне 2019/2020 Роману не довелось, поскольку чемпионат Бельгии завершили досрочно.

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Теперь команда начала подготовку к следующему сезону. В товарищеском матче "Гент" обыграл "Беерсхот" из Антверпена, однако победа для серебряного призера оказалась пирровой. Сразу двое игроков получили повреждение, среди которых – Роман Яремчук.

Украинец вышел на замену в начале второго тайма, но вынужден был покинуть поле уже через пять минут из-за полученной травмы, пишет isport.ua со ссылкой на издание HLN. Остается надеяться, что повреждение Яремчука не является серьезным. При этом за 12 минут до окончания матча еще один игрок "Гента" получил травму, из-за чего встречу остановили.

Недавно Яремчук из Бельгии привез сына на море в Одессу.

Смотрите, как Роман забивал за "Гент" в чемпионате Бельгии в 2019 году

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футбол травма Сборная Украины Гент Бельгия Роман Яремчук

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