Основной вратарь мадридского "Реала" получил травму и выбыл из строя

Неприятное известие появилось сегодня для болельщиков мадридского "Реала". Вратарь "королевского" клуба Тибо Куртуа получил травму и выбыл из строя на неопределенное время. В воскресном матче Ла Лиги бельгиец "заработал" повреждение паха. Как мы писали, "Реал" проиграл "Бетису" и опустился на второе место чемпионата Испании.

Вчера Куртуа отыграл весь матч в Севилье, но микст-зону для общения с журналистами прошел прихрамывая. На это сразу обратили внимание масс-медиа. О характере травмы голкипера сообщил бельгийский портал hln.be, который очень переживает за свою национальную команду. Ведь полузащитник Эден Азар, кстати, тоже из "Реала", лечится, а Кевин де Брюйне из "МанСити" часто ощущает боли в спине.

Читайте, как Куртуа признали лучшим игроком чемпионата Испании в январе.

Реклама

Пока что неясно, на какое время выбыл вратарь. По предварительным оценкам – на несколько матчей. А ведь уже 17 марта "Реал" ждет встреча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. В понедельник Тибо пройдет обследование в Мадриде, после чего должна появиться дополнительная информация.

В любом случае украинца Андрея Лунина, играющего в "Овьедо" на правах аренды, в течение сезона "Реал", которому принадлежат права на нашего кипера, забрать не может.

Смотрите, как "Реал" громил "Галатасарай", а Куртуа сохранял свои ворота в неприкосновенности

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама