Основной вратарь "Реала" заболел коронавирусом – Лунин получил шанс проявить себя

Еще один звездный футболист подхватил коронавирус. Один из лучших вратарей мира, Тибо Куртуа, заразился инфекцией, прибыв в лагерь сборной Бельгии на матчи Лиги наций. Проба, взятая у 28-летнего футболиста из носа, дала положительный результат, сообщило вчера вечером бельгийское издание La Dernière Heure. Сразу же у Тибо взяли анализ крови и теперь ждут его результатов. А на прошлой неделе у Поля Погба обнаружен коронавирус.

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Пока что Куртуа не будет покидать расположение сборной до подтверждения или опровержения результата первого анализа. Бельгийцы готовятся ко встречам с командами Дании и Исландии, запланированными на 5 и 8 сентября. Если же заражение у кипера "Реала" подтвердится, ему придется уйти на самоизоляцию.

Это дает шанс зарекомендовать себя с наилучшей стороны украинцу Андрею Лунину, которого на сезон 2020/2021 Зинедин Зидан видит вторым вратарем испанского гранда. Пока же "Реал" сообщил о будущем Лунина, проведя первую тренировку после отпуска. Сейчас 21-летний уроженец Харьковщины находится в лагере сборной Украины.

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