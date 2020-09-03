Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Основной вратарь "Реала" заболел коронавирусом – Лунин получил шанс проявить себя

3 сентября, 08:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бельгиец Тибо Куртуа выбывает из строя, заразившись в лагере национальной команды

Еще один звездный футболист подхватил коронавирус. Один из лучших вратарей мира, Тибо Куртуа, заразился инфекцией, прибыв в лагерь сборной Бельгии на матчи Лиги наций. Проба, взятая у 28-летнего футболиста из носа, дала положительный результат, сообщило вчера вечером бельгийское издание La Dernière Heure. Сразу же у Тибо взяли анализ крови и теперь ждут его результатов. А на прошлой неделе у Поля Погба обнаружен коронавирус.

Реклама

Пока что Куртуа не будет покидать расположение сборной до подтверждения или опровержения результата первого анализа. Бельгийцы готовятся ко встречам с командами Дании и Исландии, запланированными на 5 и 8 сентября. Если же заражение у кипера "Реала" подтвердится, ему придется уйти на самоизоляцию.

Это дает шанс зарекомендовать себя с наилучшей стороны украинцу Андрею Лунину, которого на сезон 2020/2021 Зинедин Зидан видит вторым вратарем испанского гранда. Пока же "Реал" сообщил о будущем Лунина, проведя первую тренировку после отпуска. Сейчас 21-летний уроженец Харьковщины находится в лагере сборной Украины.

В тренде
Виктор Постол удивил болельщиков и дал бой чемпиону мира в США

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыгрывал "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Испании Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять