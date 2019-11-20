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"Особенный" вернулся к работе: наставник возглавил финалиста Лиги чемпионов

20 ноября, 09:02

Жозе Моуринью вновь поработает в Англии

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Португальский специалист Жозе Моуринью официально назначен главным тренером "Тоттенхэм Хотспур". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее со своего поста ушел Маурисио Почеттино, возглавлявший "Тоттенхэм" с 2014 года. Практически сразу стало известно, что основным претендентом на его место стал Моуринью.

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Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед". Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Также он дважды работал в "Челси", который три раза приводил к чемпионскому титулу.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

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Сейчас "Тоттенхэм Хотспур" набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В Лиге чемпионов "шпоры" хоть и занимают проходное второе место в своей группе, но болельщики команды все еще не могут прийти в себя после поражения "Тоттенхэма" от "Баварии" со счетом 2:7, ставшего самым крупным для английских команд в домашних поединках еврокубков.

Смотрите, как "Бавария" громила "Тоттенхэм"

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чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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