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"Тоттенхэм" – "Бавария": онлайн матча фаворитов группы В Лиги чемпионов

1 октября, 13:34

Яркие фотографии с "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне и видео-повторы голов

"Бавария" - фаворит выездного матча против "Тоттенхэма"

"Бавария" - фаворит выездного матча против "Тоттенхэма" / Фото: AFP

Во вторник в Лиге чемпионов встретятся фавориты группы В – чемпион Германии "Бавария" и "Тоттенхэм", финалист прошлогодней ЛЧ. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн поединка: будут доступны яркие фотографии с "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне и видео-повторы голов.

ТОТТЕНХЭМ – БАВАРИЯ 0:0

"Тоттенхэм" – "Бавария": анализ составов. Футболисты двух клубов стоят почти два миллиарда евро! 984 миллиона – такой ценник всех игроков в составе англичан, 866 миллионов – у немецкого клуба. При этом в двух командах играют 39 футболистов национальных сборных – невероятные составы! Самым дорогим эксперты называют Гарри Кейна – 150 миллионов евро.

"Тоттенхэм" – "Бавария": прогноз букмекеров. Гости – небольшие фавориты встречи по прогнозам букмекеров. Так, коэффициент на победу "Баварии" составляет 2.10, а на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 3.35, на ничью – 3.75. Также аналитики считают, что сегодня зрители увидят большое количество забитых мячей.

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"Тоттенхэм" – "Бавария": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2".

Также во вторник свой матч второго тура Лиги чемпионов проведет чемпион Украины: "Аталанта" – "Шахтера" смотреть онлайн трансляцию на нашем сайте.

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В первом туре Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Олимпакосом":

В свою очередь, "Бавария" легко разобралась с "Црвеной Звездой":

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Лига чемпионов онлайн Бавария Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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