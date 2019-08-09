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Остановите эту машину: Роман Яремчук снова забил в Лиге Европы

Сегодня, 10:22

Украинец помог "Генту" одержать ничью в матче с АЕКом из Кипра

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Украинский нападающий бельгийского "Генка" Роман Яремчук отличился очередным забитым мячом в Лиге Европы. Украинец стал автором гола в первом матче третьего квалификационного раунда против кипрского АЕКа. Яремчук открыл счет на 26-й минуте, но перед самым финальным свистком хозяева поля сумели сравнять счет – 1:1.

Для Яремчука этот гол стал пятым в сезоне и четвертым в еврокубках. Интересно, что его команд вообще не должна была принимать участие в Лиге Европы, но получила путевку из-за отстранения обладателя Кубка Бельгии за попытку организовать договорной матч.

Напомним, что в июне форвард Роман Яремчук открыл счет своим голам в составе сборной Украины. Нападающий сначала приложился к разгрому Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020, а затем забил единственный гол в ворота Люксембурга (1:0).

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Обзор матча Украина – Сербия – 5:0:

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Напомним, вчера в Одессе "Мариуполь" разошелся миром с голландским АЗ. Поединок стал бенефисом вратаря "Мариуполя" Рустама Худжамова. Его несколько блестящих сэйвов позволили азовцам не пропустить на своем поле и сохранить не плохие шансы на выход в следующий раунд.

А луганская "Заря" добилась комфортной ничей 1:1 в выездном матче с ЦСКА из Болгарии. Дебютный гол в составе луганчан забил Владлен Юрченко.

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Лига Европы видео голов АЕК Кипр Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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