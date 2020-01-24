Остановитесь в Мадриде у Роналду: звезда "Ювентуса" открывает новый отель

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram рассказал, что вскоре собирается открыть свой очередной отель. На этот раз в Мадриде, где нападающий долго жил, пока выступал за "Реал". Ранее мы писали, что Роналду и Дибала взорвали соцсети новым горячим поцелуем.

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Напомним, что у обладателя пяти "Золотых мячей" есть сеть отелей Pestana CR7. в основном они размещены в Лиссабоне и на родном острове Роналду Мадейре. Это будет первый отель Роналду за пределами его родной страны. Еще один португалец собирается открыть в марокканском городе Марракеш – в 2019 году футболист лично проинспектировал завершающую стадию строительства.

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Отметим, что перед воскресным поединком с "Пармой" Роналду пропустил тренировку "Ювентуса"- у него диагностировали синусит. Но это не помешало Криштиану во встрече с пармезанцами оформить дубль, который принес туринцам победу 2:1. А с ней – и увеличение отрыва от "Интера", который идет вторым в Серии А, до четырех очков.

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