Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

От Беленюка до Степаненко: как отмечают Пасху звезды украинского спорта

28 апреля, 14:43

Чемпион Европы по борьбе, Вася Кобин и другие спортсмены показали свои пасхальные корзинки

Известные украинские спортсмены показали, как в воскресенье, 28 апреля, святили пасхальные куличи. При этом серебряный призер Олимпийских игр в греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился признанием. "Когда в институте, на уроке культурологии, узнал, что, собственно, символизирует пасхальный кулич и яйца, очень удивился. Как-то до этого даже не задумывался о значении этих неизменных пасхальных атрибутов, – написал в Instagram Беленюк. - Всех православных христиан со светлым праздником Пасхи!".

В то же время полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, который из-за травмы не смог сыграть в воскресном дерби Донбасса с "Мариуполем", посетил со своей семьей храм в Голосеево. "Христос Воскресе! Со Светлой Пасхой! Божьего Благословения!", – поздравил своих подписчиков футболист.

Среди других известных в мире спорта личностей, которые в этот день святили куличи, были замечены гимнастка  Виктория Мазур, автор знаменитой фразы о яйцах – футболист Василий Кобин, финалист Лиги Европы-2015 Валерий Лучкевич, сексапильная супруга экс-динамовца Виталия Мандзюка – Анна.

Василий Кобин с семьей

Жена Виталия Мандзюка – Анна

Валерий Лучкевич и его Анна

Гимнастка Виктория Мазур со своим спутником

Как сообщалось ранее, украинский борец Жан Беленюк в третий раз в своей карьере стал победителем континентального первенства. Свой триумф в Бухаресте Жан отметил в стиле Александра Усика, станцевав зажигательный гопак.

В свою очередь, "симпатичный" полузащитник "Шахтера" похвастался красавицей-женой. Тарас Степаненко выложил фото с дня рождения дочки Кривцова. У одноклубников – шесть детей на двоих.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Тарас Степаненко, Василий Кобин, Жан Беленюк, Виктория Мазур

Вы сейчас просматриваете новость " От Беленюка до Степаненко: как отмечают Пасху звезды украинского спорта". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зая, у тебя другая!": украинская чемпионка Европы по борьбе зажигает с феном в раздевалке

15 апреля, 13:58

Оксана Ливач, ставшая лучшей борчихой Старого Света, обладатет не только спортивными талантами

"Обед великолепный, обедюшка!": Усик показал, что ест перед своим дебютом в супертяжелом весе

22 апреля, 15:48

Украинский боксер, готовясь к переходу в новую категорию, подсел на плов и брюссельскую капусту

Дети довели до слез: близнецы трогательно поздравили Пугачеву

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Как выглядит турнирная таблица КПЛ после седьмого тура

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Заключенные нашли клад Османской империи: фото

Принц Уильям и Гарри не разговаривают, что происходит

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

Рене Зеллвегер впервые за долгое время вышла в свет

Какие болезни можно вылечить употребляя сало

У Меган Маркл и принца Гарри будет двойня (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги

Вчера, 19:29

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы сыграет с "Мариуполем"

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

26 апреля, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

26 апреля, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

26 апреля, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

26 апреля, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

Такое возможно: или как «Кайрат» «Барселону» разгромил

Макаревич резко прокомментировал свои визиты в Украину

ЗАЗ «восстал из пепла» и возобновил производство: чем удивит