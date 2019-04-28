От Беленюка до Степаненко: как отмечают Пасху звезды украинского спорта

Чемпион Европы по борьбе, Вася Кобин и другие спортсмены показали свои пасхальные корзинки

Известные украинские спортсмены показали, как в воскресенье, 28 апреля, святили пасхальные куличи. При этом серебряный призер Олимпийских игр в греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился признанием. "Когда в институте, на уроке культурологии, узнал, что, собственно, символизирует пасхальный кулич и яйца, очень удивился. Как-то до этого даже не задумывался о значении этих неизменных пасхальных атрибутов, – написал в Instagram Беленюк. - Всех православных христиан со светлым праздником Пасхи!".

В то же время полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, который из-за травмы не смог сыграть в воскресном дерби Донбасса с "Мариуполем", посетил со своей семьей храм в Голосеево. "Христос Воскресе! Со Светлой Пасхой! Божьего Благословения!", – поздравил своих подписчиков футболист.

Среди других известных в мире спорта личностей, которые в этот день святили куличи, были замечены гимнастка Виктория Мазур, автор знаменитой фразы о яйцах – футболист Василий Кобин, финалист Лиги Европы-2015 Валерий Лучкевич, сексапильная супруга экс-динамовца Виталия Мандзюка – Анна.

Василий Кобин с семьей

Жена Виталия Мандзюка – Анна

Валерий Лучкевич и его Анна

Гимнастка Виктория Мазур со своим спутником

Как сообщалось ранее, украинский борец Жан Беленюк в третий раз в своей карьере стал победителем континентального первенства. Свой триумф в Бухаресте Жан отметил в стиле Александра Усика, станцевав зажигательный гопак.

В свою очередь, "симпатичный" полузащитник "Шахтера" похвастался красавицей-женой. Тарас Степаненко выложил фото с дня рождения дочки Кривцова. У одноклубников – шесть детей на двоих.

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