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"Симпатичный" полузащитник "Шахтера" похвастался красавицей-женой

Сегодня, 23:25

Степаненко выложил фото с дня рождения дочки Кривцова. У одноклубников – шесть детей на двоих

Тарас и Маргарита Степаненко
Тарас и Маргарита Степаненко. Фото: Instagram

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко показал, как провел следующий день после поединка с "Динамо", в котором "горняки" лишь чудом не вырвали победу на последних секундах. Напомним, сейв вратаря киевлян Дениса Бойко после пенальти Жуниора Мораеса сохранил призрачную интригу в борьбе за "золото", хотя президент "Динамо" Игорь Суркис уже после этой нулевой ничьей с "Шахтером" признал поражение в чемпионской гонке.

В четверг, 25 апреля, Тарас Степаненко вместе со своей супругой Маргаритой поздравили с днем рождения дочку другого футболиста "Шахтера" Сергея Кривцова – Алису, которая приходится крестницей Тарасу. Кстати, у Степаненко – трое своих детей. Как, собственно, и у Кривцова. Поэтому на празднике собрался целый детский сад. При этом Степаненко выложил в Instagram свое фото с супругой, которое подписал оригинальным образом: "Хорошо, что у меня красивая жена. И я, как говорили моему деду: "Вася, вы не красивый, вы симпатичный’’.

Подписчики Маргатиры Степаненко не оставили без внимания ее отличную форму:

  • Шикарно очень!
  • Обалдеть!
  • Огонь

Кстати, ранее Тарас Степаненко рассказывал "Сегодня" о еще одном достоинстве своей жены – кулинарном. "Марго дома делает блюда, которые реально подают в ресторанах", – говорил Тарас.

Напомним, по окончании украинского классико "Динамо" – "Шахтер" в среду вспыхнул скандал. Полузащитник киевлян Виталий Буяльский и форвард дончан Жуниор Мораес сцепились в подтрибунном помещении.

Вместе с тем после нулевой ничьей с киевлянами главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высказал предположение, что следующая игра с "Динамо" в чемпионате будет пустой формальностью. При этом португальский коуч "горняков" разошелся во взглядах с Александром Хацкевичем по поводу судейства.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов

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Сегодня|Спорт

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