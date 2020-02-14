От Харькова – до Львова: перед Евро-2020 сборная Украины сыграет в трех разных городах

Сборная Украины на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сегодня Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил расписание матчей сборной Украины перед чемпионатом Европы 2020 года. Ранее мы писали, что Украина договорилась о двух спаррингах в июне. Тогда президент УАФ Андрей Павелко сообщил новость в соцсетях, согласовав с главным тренером сборной Андреем Шевченко места проведения поединков. Теперь это подтвердили официально.

Наша национальная команда проведет три домашних "товарняка" с далеко не самыми сильными соперниками. Первый из них пройдет в Харькове на "Металлисте" 26 мая, соперник – сборная Кипра. Затем из столицы Слобожанщины "сине-желтые" поедут на запад: 2 июня сыграют в Киеве с командой Северной Ирландии, а 7 июня – во Львове с Израилем.

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Напомним, в прошлом году сборная Украины установила уникальный рекорд. Подопечные Андрея Шевченко не проиграли ни одного матча. В 2020-м украинцы также сыграют контрольные поединки на выезде: 27 марта с Францией и 31 марта с Польшей. Финальный турнир Евро-2020 наши откроют 14 июня в Амстердаме встречей с Нидерландами.

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