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От свистка до свистка: Кокорина и Мамаева неожиданно освободили из тюрьмы

6 сентября, 17:39

Суд досрочно отпустил бывших футболистов

Кокорин и Мамаев

Кокорин и Мамаев / Фото: Facebook

Алексеевский суд в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в Москве. Также был досрочно освобожден брат Кокорина Кирилл. Как мы писали, суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака.

Судебное заседание проходило в выездном порядке в помещении исправительной колонии номер 4 Белгородской области, где отбывают наказание спортсмены. После освобождения пользователи Twitter тут же начали шутить на эту тему:

Отметим, что прошение об условно-досрочном освобождении они подали еще 2 августа. Судья приняла во внимание положительные характеристики на спортсменов. Решение вступит в силу в течение 10 дней. Таким образом, футболисты провели в колонии, куда были отправлены 4 июля, 60 дней.

Как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидят футболисты, сбежали заключенные. Двое заключенных сбежали через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль. Оба были осуждены по статье 228 ("незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

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Александр Кокорин Павел Мамаев УДО

Источник: РИА Новости

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