От Тете до Беседина: у кого самые высокие шансы забить в матче "Шахтер" – "Динамо"

Вероятность победы "горняков" в последнем украинском классико сезона оценивают в 53 процента

Полузащитник "горняков" Тете. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В последнем украинском классико сезона "Шахтер" – "Динамо", которое состоится в Харькове в среду, букмекеры не верят в киевлян. И это несмотря на то, что "горняки" душем из шампанского уже отметили золотой дубль, а в поединке с киевлянами из-за травмы им не поможет самый дорогой футболист команды – Исмаили. Смотрите "Шахтер" – "Динамо" онлайн с видео голов – на сайте Segodnya.ua.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Динамо". В букмекерских конторах фавориты поединка – "горняки". Котировки на победу "Шахтера" - 1.70, на ничью - 3.50, на победу "Динамо" - 4.40. Таким образом вероятность выигрыша "горняков" оценивается в 53 процента, ничьей – в 26 процентов, а выигрыша киевлян – всего в 21 процент. Кстати, самый ожидаемый счет - 1:0 в пользу "Шахтера".

По мнению букмекеров, три самых вероятных автора голов у "Шахтера" – Мораес (коэффициент 2.50), Тайсон (3.50) и Тете (4.50). Тогда как тройку наиболее вероятных авторов голов у "Динамо" в этом матче составили Беседин (5.00), Цыганков (5.00) и де Пена (5.50).

Как мы писали ранее, легендарный динамовец рассказал, на кого стоит поменять Хацкевича. По мнению Сабо, от прихода Михайличенко или Калитвинцева проку не будет. Нужен иностранец.

Тренировка "Шахтера" перед игрой с "Динамо":





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