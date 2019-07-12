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Отбил пенальти – и умер: трагедией закончился матч в Аргентине

12 июля, 00:32

17-летний голкипер скончался по дороге в больницу

Рамон Исмаэль Коронель
Рамон Исмаэль Коронель. Фото: Instagram

В Аргентине трагически завершился один из матчей Северной региональной футбольной лиги, в котором командам пришлось выявлять победителя в серии послематчевых пенальти, сообщает ABC.es.

По информации источника, 17-летний вратарь по имени Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с 11-метровой отметки грудью. После отраженного пенальти голкипер побежал праздновать победу вместе со своими партнерами по команде и внезапно упал. Медицинских работников на игре не оказалось, поэтому футболиста сразу же отправили в больницу в бессознательном состоянии на автомобиле одного из болельщиков. Однако по дороге Коронель скончался. Смерть молодого футболиста наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.

Как сообщалось ранее, в России после вечеринки умер юный теннисист. Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 17-летний парень был обнаружен мертвым. Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Экстренные службы встретил только тренер. 

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Гандболист Герман Тихонов выпал с балкона. При этом о насильственной смерти, говорят следователи, речи не идет.

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Тег футбол, вратарь, чемпионат Аргентины

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Championat.ru

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