Отец Месси приехал договариваться в Барселону вместо сына

Сегодня появилась очередная страница в эпопее с уходом Лионеля Месси из "Барселоны". Отец 32-летнего футболиста, Хорхе, прилетел в столицу Каталонии. Мы писали, что Месси шлет "Барселоне" факсы, а его отец готовится ко встрече с президентом. На "свидании" с руководством клуба Хорхе должен обсудить положение дел с трансфером аргентинца в другой клуб.

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При этом президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказывал надежду, что Лео одумается и останется в клубе, однако тот настроен решительно. В среду испанские журналисты подловили отца форварда возле такси в Барселоне. От Хорхе успели услышать лишь то, что он не общался с тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, а также, что вероятность того, что Месси останется в клубе, крайне мала.

Теперь отец игрока должен донести информацию от сына до боссов "Барсы" и получить от них ответ, на каких условиях Лео готовы отпустить в Англию. А в это время Месси согласовал контракт на 700 миллионов.

Смотрите, как Месси и Суарес создавали опасные моменты в матче Лиги чемпионов с "Баварией":

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