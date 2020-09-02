Українська
$ 27,6
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Отец Месси приехал договариваться в Барселону вместо сына

2 сентября, 13:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лионель не собирается оставаться в испанском клубе на следующий сезон

Сегодня появилась очередная страница в эпопее с уходом Лионеля Месси из "Барселоны". Отец 32-летнего футболиста, Хорхе, прилетел в столицу Каталонии. Мы писали, что Месси шлет "Барселоне" факсы, а его отец готовится ко встрече с президентом. На "свидании" с руководством клуба Хорхе должен обсудить положение дел с трансфером аргентинца в другой клуб.

Реклама

При этом президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказывал надежду, что Лео одумается и останется в клубе, однако тот настроен решительно. В среду испанские журналисты подловили отца форварда возле такси в Барселоне. От Хорхе успели услышать лишь то, что он не общался с тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, а также, что вероятность того, что Месси останется в клубе, крайне мала.

Теперь отец игрока должен донести информацию от сына до боссов "Барсы" и получить от них ответ, на каких условиях Лео готовы отпустить в Англию. А в это время Месси согласовал контракт на 700 миллионов.

Смотрите, как Месси и Суарес создавали опасные моменты в матче Лиги чемпионов с "Баварией":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переговоры футбол отец Барселона Манчестер Сити Лионель Месси трансфер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять