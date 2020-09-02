Величайшее предательство в истории футбола: Месси согласовал контракт на 700 миллионов

Аргентинцу даже предложили долю в компании, которая управляет «Манчестер Сити»

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси договорился об условиях личного контракта с английским "Манчестер Сити" – сообщает Daily Record. Совсем недавно испанские СМИ писали, что Гвардиола посоветовал Месси остаться в "Барселоне". Но, видимо, футболист уже не видит будущего в Каталонии.

Реклама

Читайте также: "Барселона" придумала, как наказать Месси за неявку

По информации источника, стороны согласовали пятилетнее соглашение на общую сумму 700 миллионов евро. Месси даже предложили долю в компании City Football Group, которая управляет "Манчестер Сити", в качестве частичной оплаты. Однако существуют сложности, связанные с оценкой стоимости этой компании, поэтому аргентинец может взять вознаграждение деньгами.

Изображение Лионеля Месси на улице Барселоны / Фото: Reuters

Реклама

Испанский журналист Эду Агирре тут же раскритиковал нападающего за желание покинуть "Барселону" в такой трудный для клуба момент.

"Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает "Барселону", бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики "Барселоны" этого не заслуживают", — приводит слова Агирре Marca.

Напомним, Месси намерен покинуть "Барселону", нападающий каталонцев не явился на медосмотр и не собирается готовиться к сезону в составе "сине-гранатовых". Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Пока Месси шлет "Барселоне" факсы, его отец готовится ко встрече с президентом. Каталонский клуб намерен уговорить аргентинца продлить контракт на три года. Напомним, что договор 32-летнего форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонцев уже 15 лет – с 2005 года.

Реклама

Тем временем болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси. В случае неудачи средства будут перечислены на благотворительность.

Смотрите как Месси забивал за "Барселону"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама