Отец пригрозил звездному футболисту дортмундской "Боруссии" топором

Знаменитый 19-летний норвежский футболист Эрлинг Холанд продолжает пожинать плоды посещения увеселительного заведения. В воскресенье мы писали, что Холанда вытолкали из ночного клуба в Норвегии. Парень сопротивлялся охранникам, но все же ушел.

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В понедельник ситуация прояснилась. Как рассказал немецкому изданию Bild представитель охранной фирмы Кристофер Нэсхайм, нападающий дортмундской "Боруссии" не пребывал в нетрезвом состоянии:

"Эрлинг не был пьян. Он был готов к сотрудничеству и показал полное понимание ситуации после разговора на улице. Инцидент произошел из-за правил по предотвращению распространения COVID-19. Возле Холанда собиралось много людей. Они просили сфотографироваться и разговаривали с ним. Давление росло, и в конце концов нам пришлось попросить его уйти".

А самым конкретным и немногословным оказался отец Эрлинга. На своей страничке в Twitter Альфи с топором в руках посоветовал сыну вернуться к работе: "Ночная жизнь большого города – не для тебя".

На самом деле папа футболиста предложил ему заняться рубкой дров, чем он сам и увлечен на фотографии.

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