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Отказался от зарплаты: украинец Рыбалка приостановил контракт с турецким клубом

16 января, 20:16

Украинский футболист пропустит большую часть сезона из-за травмы

Сергей Рыбалка. Фото: sivasspor.org.tr

Сергей Рыбалка. Фото: sivasspor.org.tr

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка и турецкий "Сивасспор" по обоюдному согласию договорились о приостановлении контракта до конца текущего сезона. Футболист отказался от своей зарплаты за вторую половину сезона, так как не сможет помочь команде из-за травмы.

Украинец получил серьезную травму в ноябре, из-за чего выбыл из строя на восемь месяцев. В текущем сезоне он успел провести всего три матча и, скорее всего, больше на поле до лета не вернется. Правда, турецкое издание sivashaberler.com считает, что Рыбалка может вернуться в Украину, пока действует пауза в контракте с "Сивасспором".

Напомним, что недавно в чемпионат Турции перебрался еще один бывший игрок "Динамо" Денис Гармаш. Он стал одноклубником Николая Морозюка в "Ризеспоре". Накануне от дебютировал в составе новой команды в матче против "Галатасарая" (1:1).

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Добавим, что "Динамо" впервые за много лет проведет зимние сборы в Турции. Киевляне уже начали сборы в Белеке, где у них запланировано несколько спаррингов. "Игрокам нужно набегать определенный километраж": тренер "Динамо" рассказал о первом сборе команды.

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чемпионат Турции Сивасспор Сергей Рыбалка

Источник: Сегодня|Спорт

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