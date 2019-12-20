Откровение Марадоны: Диего рассказал, когда лишился девственности, и что его забирали пришельцы

Диего Марадона / Фото: AFP

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Бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий команду "Химнасия и Эсгрима", рассказал об интересных событиях из своей жизни.

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"Верю ли я в НЛО? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня. Когда вернулся, сказал, что пришельцы забрали меня. Я сказал: "Это было похищение, но я не могу вам об этом рассказать", – рассказал Марадона.

Диего Марадона / Фото: Instagram

"Когда я потерял девственность? В 13 лет. Это произошло в подвале. Она была старше меня. Я был сверху, а она читала газету", – отметил аргентинец.

Во время карьеры футболиста Диего выступал за "Боку Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", "Севилью", "Наполи", "Барселону" и "Архентинос Хуниорс". Вместе с национальной командой Аргентины форвард стал чемпионом мира в 1986 году.

Напомним, Диего оригинально отпраздновал свое 59-летие. В день рождения Марадона руководил командой, восседая на троне. Такой подарок ему подготовили сотрудники клуба "Ньюэллс Олд Бойз", за который он выступал в сезоне-1993/94. Таким презентом как бы намекнули Пеле, Месси и Роналду, кто, мол, на самом деле является королем футбола.

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