Король футбола! В день рождения Марадона руководил командой, восседая на троне

Подарком, сделанным по случаю 59-летия Диего, намекают Пеле, Месси и Роналду, кто в футболе на самом деле король

Диего Марадона на троне / Фото: Getty Images

В рамках 11-го тура футбольного первенства Аргентины "Химнасия ла Плата", тренером которой является легендарный Диего Марадона, разгромила на выезде бывшую команду Лионеля Месси – "Ньюэллс Олд Бойз" со счетом 4:0.

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Однако мировую общественность поразил не результат игры, а то, каким образом знаменитый аргентинец управлял своей командой. Марадона руководим действиями "Химнасии", восседая на шикарном троне!

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Этот трон для Диего Марадоны подготовили сотрудники клуба "Ньюэллс Олд Бойз", за который сам Марадона выступал в сезоне-1993/94. Таким был их подарок Диего на день рождения – сегодня Марадоне исполнилось 59 лет! А презентом в виде трона экс-клуб Диего как бы намекнул Пеле, Месси, Роналду и прочим, мол, кто на самом деле является королем футбола.

Напомним, накануне дня рожденияМарадона порадовал фанатов зажигательным танцем. Толпа фанатов с песнями и флагами пришла поприветствовать звездного аргентинца перед отелем, где он остановился. В ответ Диего посылал воздушные поцелуи, сбрасывал футболки и флаги с автографами, а также станцевал прямо на балконе гостиницы.

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Интересно, что на днях Месси рассказал, ради какого клуба готов покинуть "Барселону". Лионель назвал тот самый "Ньюэллс Олд Бойз", который приготовил Марадоне королевский трон по случаю 59-летия.

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