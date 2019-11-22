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Отставка Марадоны отменяется: Диего отдохнул 48 часов и теперь снова при делах

22 ноября, 00:17

Легендарный аргентинец продолжит тренировать команду, которая плетется в хвосте турнирной таблицы

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: AFP

Легендарный аргентинец Диего Марадона продолжит занимать должность главного тренера команды "Химнасия и Эсгрима", несмотря на вторничное сообщение об уходе. Как пишет издание Ole, отмена отставки 59-летнего Марадоны связана с тем, что в руководстве клуба были урегулированы вопросы, из-за которых ранее Марадона был готов покинуть свой пост. Таким образом в статусе безработного Диего пробыл всего два дня.

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: Getty Images

Два кандидата в президенты "Химнасии" – Мариано Коуэн и Сальвадор Робустелли – пришли к согласию. Первый станет главой клуба, второй – вице-президентом. Действующий президент Габриэль Пеллегрино, из-за намечавшегося ухода которого Марадона тоже собирался покинуть "Химнасию", останется в руководстве клуба.

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Отметим, что Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров его команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины из 24 клубов. В активе "Химнасии и Эсгримы" – всего 10 очков.

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Диего Марадона на троне

Диего Марадона на троне / Фото: Getty Images

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Напомним, пару недель назад Диего оригинально отпраздновал свое 59-летие. В день рождения Марадона руководил командой, восседая на троне. Такой подарок ему подготовили сотрудники клуба "Ньюэллс Олд Бойз", за который он выступал в сезоне-1993/94. Таким презентом как бы намекнули Пеле, Месси и Роналду, кто, мол, на самом деле является королем футбола.

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чемпионат Аргентины Диего Марадона Химнасия

Источник: Сегодня|Спорт

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