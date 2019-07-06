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Отпустите меня! Лидер сборной Украины объявил бойкот чемпионам Бельгии

6 июля, 16:00

Руслан Малиновский чувствует себя в "Генке" обманутым и ждет не дождется отъезда в Италию

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Русалан Малиновский объявил бойкот руководству клуба. Об этом сообщает HLN. "Футболист все еще надеется покинуть "Генк" в летнее трансферное окно. Украинец тренируется отдельно от основного костяка команды", – сообщает источник. Напомним, записав на свой счет 16 голов и 16 ассистов в прошлом сезоне, Руслан помог "Генку" стать чемпионом Бельгии. Однако после этого Малиновский рассорился с "Генком", обвинив клуб в том, что там препятствует его переходу в другую команду.

"Клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым, – утверждал ранее Малиновский. – Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел уйти хорошо, поблагодарив клуб и болельщиков за отличные три года, но "Генк" явно этого не хочет. Я просто прошу "Генк" сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Некоторые люди предупреждали меня, что так и будет, но я не хотел верить. Чувствую, что меня предали".

Смотрите гол Малиновского в ворота сборной Италии

Как сообщалось ранее, "Сампдория" отпадает: в борьбу за Малиновского с новой силой включается "Аталанта". Бывший клуб Алексея Михайличенко вышел из переговоров по приобретению украинского чемпиона Бельгии. Однако возобновился процесс возможного трансфера лидера сборной Украины в другой клуб Серии А – получившую прямой пропуск в группу Лиги чемпионов "Аталанту".

Руслан Малиновский и его жена Роксана
Руслан Малиновский и его жена Роксана Фото: Instagram

Как известно, Руслана Малиновского ждут изменения не только в карьере, но и в семейной жизни. Жена 26-летнего чемпиона Бельгии Роксана вскоре должна родить ребенка. Супруги ждут девочку.

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Тег Генк, Руслан Малиновский

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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