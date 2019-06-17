Ответ динамовцу Дерлису: Кавани забил потрясающий гол "ножницами" на Копа Америка

Уругвайцы не оставили живого места на сборной Эквадора, разгромив ее со счетом 4:0

Эдинсон Кавани. Фото: AFP

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки в Бразилии сборная Уругвая разгромила национальную команду Эквадора со счетом 4:0. Главным героем встречи стал нападающий уругвайцев Эдинсон Кавани, который забил мяч красивым ударом "ножницами" после передачи защитника Диего Година. "Мы готовы побороться за победу в Копа Америка. Это был важный шаг на пути к трофею", – сказал после игры Кавани. Отметим, что за всю историю турнира уругвайцы пятнадцать раз выигрывали Копа Америка, а последний раз этот трофей им доставался в 2011 году.

Видео гола Кавани "ножницами"

Уругвай – Эквадор – 4:0

Голы: Лодейро (6), Кавани (33), Суарес (44), Мина (78 в свои ворота)

Лодейро (6), Кавани (33), Суарес (44), Мина (78 в свои ворота) Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт – Нандес (Перейро, 64), Весино (Вальверде, 81), Бентанкур, Лодейро (Торрейра, 75) – Суарес, Кавани

Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт – Нандес (Перейро, 64), Весино (Вальверде, 81), Бентанкур, Лодейро (Торрейра, 75) – Суарес, Кавани Эквадор: Домингес – Кинтерос, Мина, Ахильер, Кайседо – Интриаго, Орехуела – А. Валенсия, Мена (Веласко, 29), Пресиадо (Ибарра, 46) – Э.Валенсия

Домингес – Кинтерос, Мина, Ахильер, Кайседо – Интриаго, Орехуела – А. Валенсия, Мена (Веласко, 29), Пресиадо (Ибарра, 46) – Э.Валенсия Удаление: Кинтерос (24, Эквадор)

Смотрите, как Кавани забивает за "ПСЖ"

Как мы писали ранее, игрок "Динамо" забил самый красивый мяч Кубка Америки-2019. Правда, шедевр в исполнении Дерлиса Гонсалеса не помог Парагваю победить. Катар отыгрался с 0:2.

Также сообщалось, что Месси начинает с невероятного фиаско: на старте Кубка Америки Аргентину унизила Колумбия. Сборная Аргентины проиграла в основное время на турнире впервые за 12 лет, когда в финале-2007 их разгромили бразильцы (3:0).

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