Все билеты на 30-тысячную арену в Брюгге раскуплены

Фото: ФК "Брюгге"

Ожидается аншлаг: Матч "Динамо" в Бельгии вызвал небывалый интерес у болельщиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 2019-08-06T21:21:00+03:00 Футбол Все билеты на 30-тысячную арену в Брюгге раскуплены

Как сообщает канал "Футбол 1", все билеты на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Брюгге" и киевским "Динамо" проданы. На стадионе "Ян Брейдель", который вмещает около тридцати тысяч зрителей, ожидается аншлаг. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

Арена "Ян Брейдель" была открыта в 1975-м году под названием "Олимпиаштадион". Стадион реконструировали в 1998-м году в рамках подготовки к Евро-2000. В результате вместимость была увеличена с 18 тысяч до 29 062 зрителей – это третий показатель вместительности в Бельгии.

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Отметим, что болельщики "Брюгге" считаются одними из самых горячих в Бельгии. Кроме того, "Брюгге" удерживает лидерство по средней посещаемости в чемпионате с показателем 26 тысяч болельщиков.

"Динамо" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть игру с "Брюгге"

Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.

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