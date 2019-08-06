Ожидается аншлаг: Матч "Динамо" в Бельгии вызвал небывалый интерес у болельщиков

Как сообщает канал "Футбол 1", все билеты на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Брюгге" и киевским "Динамо" проданы. На стадионе "Ян Брейдель", который вмещает около тридцати тысяч зрителей, ожидается аншлаг. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.
Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов
Арена "Ян Брейдель" была открыта в 1975-м году под названием "Олимпиаштадион". Стадион реконструировали в 1998-м году в рамках подготовки к Евро-2000. В результате вместимость была увеличена с 18 тысяч до 29 062 зрителей – это третий показатель вместительности в Бельгии.
Отметим, что болельщики "Брюгге" считаются одними из самых горячих в Бельгии. Кроме того, "Брюгге" удерживает лидерство по средней посещаемости в чемпионате с показателем 26 тысяч болельщиков.
"Динамо" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть игру с "Брюгге"
Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.
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