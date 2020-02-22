Пациент скорее жив: "Наполи" с трудностями обыграл "Брешию" и рвется в еврокубки

Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на шестое место в Серии А

"Наполи" на выезде выиграл у "Брешиа" в матче 25-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы победили во встрече со счетом 2:1. В составе гостей отличились Лоренцо Инсинье и Фабиан Руис. У "Брешиа" забил Джон Чансельор. "Наполи" одержал четвертую победу в пяти последних матчах и поднялся на шестое место в таблице, позволяющее участвовать в еврокубках. "Брешиа" находится на 19-й строчке.

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"Брешия" – "Наполи" – 1:2

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Голы: 1:0 – 26 Чансельор, 1:1 – 49, пенальти Инсинье, 1:2 – 54 Фабиан Руис.

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Матею, Дессена (Ндой, 85), Змргал, Бьярнасон (Скрабб, 65), Бизоли, Тонали, Балотелли.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Манолас, Фабиан Руис, Элмаз (Зелиньски, 76), Инсинье, Демме (Аллан, 86), Политано, Мертенс (Милик, 67).

Ранее мы рассказывали, что Марио Балотелли начал 2020 год с аварии. Его авто протаранило ворота пекарни. При этом машина футболиста, за рулем которой сидел его друг, пострадала больше, чем сам Марио.

Смотрите, как забивает в Италии Балотелли

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