Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Пациент скорее жив: "Наполи" с трудностями обыграл "Брешию" и рвется в еврокубки

22 февраля, 08:24

Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на шестое место в Серии А

"Наполи" на выезде выиграл у "Брешиа" в матче 25-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы победили во встрече со счетом 2:1. В составе гостей отличились Лоренцо Инсинье и Фабиан Руис. У "Брешиа" забил Джон Чансельор. "Наполи" одержал четвертую победу в пяти последних матчах и поднялся на шестое место в таблице, позволяющее участвовать в еврокубках. "Брешиа" находится на 19-й строчке.

Читайте также: прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Италии

"Брешия" – "Наполи" – 1:2

Реклама

Голы: 1:0 – 26 Чансельор, 1:1 – 49, пенальти Инсинье, 1:2 – 54 Фабиан Руис.

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Матею, Дессена (Ндой, 85), Змргал, Бьярнасон (Скрабб, 65), Бизоли, Тонали, Балотелли.

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в Харькове

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Манолас, Фабиан Руис, Элмаз (Зелиньски, 76), Инсинье, Демме (Аллан, 86), Политано, Мертенс (Милик, 67).

Ранее мы рассказывали, что Марио Балотелли начал 2020 год с аварии. Его авто протаранило ворота пекарни. При этом машина футболиста, за рулем которой сидел его друг, пострадала больше, чем сам Марио.

Смотрите, как забивает в Италии Балотелли

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Наполи Брешия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...