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После ночного клуба протаранил ворота пекарни: скандальный форвард начал 2020 год с аварии

3 января, 09:13

Машина футболиста, за рулем которой сидел его друг, пострадала больше, чем сам Марио

Марио Балотелли

Марио Балотелли

Форвард "Брешии" Марио Балотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года в одном из ночных клубов Ломбардии. Об этом сообщило итальянское издание Corriere della Sera. Ранее мы писали, что в Италии жестоко наказали болельщика за расистские выкрики в адрес Балотелли.

На рассвете 1 января автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота пекарни. Правда, за рулем сидел не сам 29-летний итальянский форвард, а его друг, который и не справился с управлением – машина наехала сначала на бордюр, после чего врезалась в ворота. К счастью, ни Балотелли, ни водитель не пострадали и смогли самостоятельно покинуть автомобиль, который получил серьезные повреждения.

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После аварии Марио как ни в чем не бывало оставил машину и добрался до своего дома в Момпьяно пешком. А его пострадавший Fiat позже забрал эвакуатор. Напомним, что Балотелли перешел в "Брешию" из "Марселя" минувшим летом на правах свободного агента. До этого выступал за "Милан", "Ливерпуль", "МанСити" и "Интер". В текущем сезоне провел за нее 12 матчей, в которых забил четыре мяча.

Смотрите, как Марио Балотелли забивал "Парме"

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