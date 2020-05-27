Пандемия не позволила "Шахтеру" и "Динамо" определить двух чемпионов Украины по футболу

Исполком Украинской ассоциации футбола принял окончательное решение относительно молодежного и юношеского чемпионатов страны. Как мы писали ранее, из-за пандемии коронавируса их не собираются доигрывать. Теперь стало известно, что турниры команд, составленных из игроков до 21 года и 19 лет, официально завершены досрочно.

При этом чемпионов и призеров в молодежной и юношеской футбольных лигах Украины этого сезона не будет. Напомним, в первенстве молодежных команд (U-21) на момент остановки сезона лидировали дублеры "Шахтера", которые на 4 очка опережали резервистов "Динамо". Тогда как в турнире 19-летних лидировали динамовцы, опережавшие "Шахтер" на 1 очко, при этом "горняки" имели матч в запасе.

Реклама "Шахтер" U-21 – "Динамо" U-21 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что Премьер-лига Украины возобновится уже 30 мая. В субботу состоятся поединки "Колос" – "Десна", "Александрия" – "Заря" и "Днепр-1" – "Олимпик", а в воскресенье сыграют "Ворскла" – "Львов", "Карпаты" – "Мариуполь" и "Шахтер" – "Динамо".

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