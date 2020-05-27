Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Пандемия не позволила "Шахтеру" и "Динамо" определить двух чемпионов Украины по футболу

27 мая, 10:15

Олег Люлька

Молодежное и юношеское первенства страны официально завершены досрочно без определения призеров

Исполком Украинской ассоциации футбола принял окончательное решение относительно молодежного и юношеского чемпионатов страны. Как мы писали ранее, из-за пандемии коронавируса их не собираются доигрывать. Теперь стало известно, что турниры команд, составленных из игроков до 21 года и 19 лет, официально завершены досрочно.

При этом чемпионов и призеров в молодежной и юношеской футбольных лигах Украины этого сезона не будет. Напомним, в первенстве молодежных команд (U-21) на момент остановки сезона лидировали дублеры "Шахтера", которые на 4 очка опережали резервистов "Динамо". Тогда как в турнире 19-летних лидировали динамовцы, опережавшие "Шахтер" на 1 очко, при этом "горняки" имели матч в запасе.

"Шахтер" U-21 – "Динамо" U-21

Реклама

"Шахтер" U-21 – "Динамо" U-21 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В тренде
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов

Читайте также: Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляже

Отметим, что Премьер-лига Украины возобновится уже 30 мая. В субботу состоятся поединки "Колос" – "Десна", "Александрия" – "Заря" и "Днепр-1" – "Олимпик", а в воскресенье сыграют "Ворскла" – "Львов", "Карпаты" – "Мариуполь" и "Шахтер" – "Динамо".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк ФФУ

Источник: SportArena

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
Что творит! 17-летний вратарь
Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляжеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчам
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...