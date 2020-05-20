Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляже

Это точно голкипер?! Юный Алексей Слуцкий обращается с мячом, как настоящий бразильский технарь

Несмотря на решение футбольных властей страны завершить юношеские чемпионаты Украины, 17-летний вратарь киевского "Динамо" (U-19) Алексей Слуцкий индивидуальные тренировки на карантине не прекратил. Более того, парень эффектно их разнообразил, попытавшись попасть на Instagram-канал 433, где собираются самые крутые видео из мира футбола.

Для этого голкипер Алексей Сухоцкий перевоплотился в полевого игрока – такого себе "украинского Неймара". А в качестве "Копакабаны" для него выступил пляж на берегу Киевского моря в дачном поселке Ровжи Вышгородского района, население которого, по переписи 2001 года, составляло 37 человек.

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Не давая кожаному снаряду упасть на песок, Алексей принялся выделывать классные финты с мячом, то и дело перебивая его через сетку, натянутую на довольно приличной высоте. Получилось очень ярко! Особенно если учесть, что все это исполнял голкипер! "Если не тяжело, отметьте "433" в комментах", – призвал своих подписчиков Слуцкий. И те, не скупясь, принялись его поддерживать.

INSTAGRAM

Напомним, ранее благодаря крутому финту в компанию к звездам футбола попал вундеркинд из "Шахтера". На канал 433 пробилось видео с участием Михаила Мудрика, который после длинной передачи непостижимым образом принял мяч одним касанием, как будто тот просто приклеился к его ноге.

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