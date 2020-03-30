Пандемия убивает футбольные клубы: семикратный чемпион Словакии объявил о ликвидации

А футболисты и остальные сотрудники могут начать поиски новой работы

Семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина", которая на данный момент занимает второе место в первенстве страны, прекращает свое существование. С 1 апреля клуб начнет процесс ликвидации. Руководство уведомило футболистов и остальных сотрудников о том, что они могут начать поиски новой работы. Ранее мы писали, что "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство".

Главной причиной ликвидации титулованной словацкой команды является тяжелое финансовое состояние, которое стало следствием пандемии коронавируса, которая охватила весь мир.

"Эта неожиданная ситуация, которая затронула все общество, отражается и на работе спортивных клубов, в том числе "Жилины", — говорится в сообщении клуба.

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Отмечается, что у "Жилины" скромный бюджет, но каждый год клуб продавал по паре-тройке футболистов и за счет этого держался на плаву. Зимой словацкий клуб продал Роберта Боженика в "Фейенорд" за 4 миллиона евро, а летом 2018-го получил 5,5 миллионов за усиление составов итальянских команд – "Фиорентины" и "Эмполи".

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"Жилина" была основанная в 1908 году. Клуб семь раз побеждал в чемпионате Словакии (2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012, 2017), один раз взял Кубок страны (2012). В сезоне-2010/11 Лиги чемпионов "Жилина" встречалась с московским "Спартаком" на групповом этапе турнира.

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