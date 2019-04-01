Папа Римский: "Я не верю, что Месси – Бог"
По мнению Франциска, форвард "Барcелоны" – круче Марадоны, но поклоняться ему – это перебор
Папа Римский Франциск прокомментировал сравнения болельщиками своего земляка аргентинца Лионеля Месси с Богом. Глава католической церкви сказал, в какой плоскости это допустимо.
"Люди говорят, что Месси - Бог. В теории, это кощунство, – сказал в интервью La Sexta Папа Римский Франциск. – Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, например, не верю. Они могут сравнивать его с богом в значении восхищения, но не надо ему поклоняться. Это всего лишь фигура речи. "На футбольном поле он бог", - это всего лишь способ людей выразить восхищение".
"Месси очень хорош, но он не Бог", - заявил Папа Римский.
Папа Римский Франциск известен своей любовью к футболу и болеет за аргентинский клуб "Сан-Лоренсо". Прежде он уже высказывался в адрес Лионеля Месси и заявил, что действующий игрок уже превзошел легенду аргентинского футбола Диего Марадону.
Как сообщалось ранее, игрока "Эспаньола" Педросу назвали "Иудой" за то, что обменялся футболками с Месси. Фанаты второго по значимости клуба Каталонии, испытывающие отнюдь не дружественные чувства к "Барселоне", не простили своему защитнику контакта с Лионелем.
Также сообщалось, что Месси забил лучший гол "Барселоны" за 119 лет. Одной левой Месси обыграл четверых футболистов "Хетафе" и правой ногой послал мяч в пустые ворота.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Папа Римский: "Я не верю, что Месси – Бог"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дорогая игрушка: в сеть попал телефон Лионеля Месси
Аргентинец покрыл гаджет золотом в 24 карата и нанес на него имена всех своих близких