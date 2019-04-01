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Папа Римский: "Я не верю, что Месси – Бог"

Сегодня, 12:15

По мнению Франциска, форвард "Барcелоны" – круче Марадоны, но поклоняться ему – это перебор

Папа Римский и Месси
Папа Римский и Месси. Фото: Getty Images
Папа Римский: "Я не верю, что Месси – Бог" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d4/df7/5ca1d4df71492.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d4/df7/5ca1d4df71492.png Футбол По мнению Франциска, форвард "Барcелоны" - круче Марадоны, но поклоняться ему - это перебор

Папа Римский Франциск прокомментировал сравнения болельщиками своего земляка аргентинца Лионеля Месси с Богом. Глава католической церкви сказал, в какой плоскости это допустимо.

"Люди говорят, что Месси - Бог. В теории, это кощунство, – сказал в интервью La Sexta Папа Римский Франциск. – Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, например, не верю. Они могут сравнивать его с богом в значении восхищения, но не надо ему поклоняться. Это всего лишь фигура речи. "На футбольном поле он бог", - это всего лишь способ людей выразить восхищение".

"Месси очень хорош, но он не Бог", - заявил Папа Римский.

Папа Римский Франциск известен своей любовью к футболу и болеет за аргентинский клуб "Сан-Лоренсо". Прежде он уже высказывался в адрес Лионеля Месси и заявил, что действующий игрок уже превзошел легенду аргентинского футбола Диего Марадону.

Как сообщалось ранее, игрока "Эспаньола" Педросу назвали "Иудой" за то, что обменялся футболками с МессиФанаты второго по значимости клуба Каталонии, испытывающие отнюдь не дружественные чувства к "Барселоне", не простили своему защитнику контакта с Лионелем. 

Также сообщалось, что Месси забил лучший гол "Барселоны" за 119 лет. Одной левой Месси обыграл четверых футболистов "Хетафе" и правой ногой послал мяч в пустые ворота.

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Тег Барселона, Лионель Месси, Папа Римский Франциск

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Сегодня|Спорт

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