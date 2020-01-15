"Парамон пришел в себя после инсульта": жизнь самого знаменитого фана "Динамо" – под угрозой

Медики борются за спасение наиболее колоритного болельщика в истории столичного футбольного клуба

Парамон / Фото: FootBoom

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Знаменитый "суперфан" киевского "Динамо" по прозвищу Парамон (Сергей Анатольевич Заборовский) попал в столичную больницу в очень тяжелом состоянии. "Парамон в коме, в реанимации 4-й больницы, все очень плохо. Ехал с работы в маршрутке, потерял сознание на Воздухофлотском проспекте, 92", – написал на своей странице в Facebook журналист Александр Геенко.

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Парамон и Геенко. Фото – Facebook

Позже Александр Геенко сообщил новости о состоянии здоровья Сергея Заборовского.

"Парамон пришел в себя в реанимации после инсульта: открыл глаза, реагирует на слова, но еще не говорит, так как подключено искусственное дыхание", – уточнил Геенко.

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Парамон. Фото – 1927.kiev.ua

По данным СМИ, в конце прошлого года Парамон был госпитализирован с диагнозом "двусторонняя пневмония". Тогда ему удалось поправить здоровье, и он покинул больницу.

Добавим, что Парамон многие годы наблюдал за матчами киевского "Динамо" прямо из-за ворот. Поговаривают, ему запретили приближаться к кромке поля после инцидента в 2011 году. Тогда "суперфан", раздосадованный удалением динамовца Андрея Шевченко в матче Лиги Европы с "Брагой", попытался пнуть одного из судей ногой.

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