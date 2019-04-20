"Парашют" на 94-й минуте: невероятный гол вратаря в матче третьей лиги Румынии

У знаменитого парагвайского кипера Чилаверта появился "наследник" в команде "Сомуз Фалтичени"

Фото: Facebook

В третьей лиге чемпионата Румынии по футболу состоялся невероятный по драматургии матч команд, ведущих борьбу за сохранение прописки в этом дивизионе. В городке Пашкани встречались местный клуб "Косаром Пашкани" и "Сомуз Фалтичени". На 91-й минуте хозяева сделали счет 2:1 и уже готовились праздновать победу, однако на 94-й минуте гости чудесным образом сумели отыграться и вырвать ничью 2:2, которая, возможно, спасет их от вылета в более низкий дивизион.

Уже никого не удивляет, что вратари на последних минутах идут прямо в штрафную площадку соперника, чтобы забить спасительный для своей команды мяч. Здесь же голкипер команды "Сомуз Фалтичени" – 33-летний Кэтэлин Ионуц Паскаль – сам решился исполнить штрафной удар, когда до ворот хозяев было не меньше 40 метров. Удар получился на заглядение! Визави Паскаля, видимо, ждал навеса, а потому немного вышел из ворот, тогда как Паскаль исполнил шикарный "парашют" – и мяч затрепыхал в сетке ворот команды "Косаром Пашкани".

Даже болельщики хозяев не удержались от восторженных возгласов "Браво!" в честь румынского "наследника" знаменитого парагвайского вратаря Хосе Луиса Чилаверта, в таком стиле забившего не один мяч.

Как сообщалось ранее, "московский Месси", которому 14 лет, забил "Спартаку" в стиле Лобановского. Сергей Пиняев, за которым следит "Манчестер Юнайтед", отличился "сухим листом" за "Чертаново".

Также сообщалось о невероятном пенальти в ЮАР: вратарь отбил удар, но небеса загнали мяч в сетку. Голкипер уже отпраздновал сейв, а бьющий схватился за голову от отчаяния, но тут случилось нечто невообразимое.

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