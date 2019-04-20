Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Парашют" на 94-й минуте: невероятный гол вратаря в матче третьей лиги Румынии

Сегодня, 11:45

У знаменитого парагвайского кипера Чилаверта появился "наследник" в команде "Сомуз Фалтичени"

Фото: Facebook

В третьей лиге чемпионата Румынии по футболу состоялся невероятный по драматургии матч команд, ведущих борьбу за сохранение прописки в этом дивизионе. В городке Пашкани встречались местный клуб "Косаром Пашкани" и "Сомуз Фалтичени". На 91-й минуте хозяева сделали счет 2:1 и уже готовились праздновать победу, однако на 94-й минуте гости чудесным образом сумели отыграться и вырвать ничью 2:2, которая, возможно, спасет их от вылета в более низкий дивизион.

Уже никого не удивляет, что вратари на последних минутах идут прямо в штрафную площадку соперника, чтобы забить спасительный для своей команды мяч. Здесь же голкипер команды "Сомуз Фалтичени" – 33-летний Кэтэлин Ионуц Паскаль – сам решился исполнить штрафной удар, когда до ворот хозяев было не меньше 40 метров. Удар получился на заглядение! Визави Паскаля, видимо, ждал навеса, а потому немного вышел из ворот, тогда как Паскаль исполнил шикарный "парашют" – и мяч затрепыхал в сетке ворот команды "Косаром Пашкани". 

Даже болельщики хозяев не удержались от восторженных возгласов "Браво!" в честь румынского "наследника" знаменитого парагвайского вратаря Хосе Луиса Чилаверта, в таком стиле забившего не один мяч.

Как сообщалось ранее, "московский Месси", которому 14 лет, забил "Спартаку" в стиле Лобановского. Сергей Пиняев, за которым следит "Манчестер Юнайтед", отличился "сухим листом" за "Чертаново".

Также сообщалось о невероятном пенальти в ЮАР: вратарь отбил удар, но небеса загнали мяч в сетку. Голкипер уже отпраздновал сейв, а бьющий схватился за голову от отчаяния, но тут случилось нечто невообразимое.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег гол, чемпионат Румынии, гол вратаря

Вы сейчас просматриваете новость " "Парашют" на 94-й минуте: невероятный гол вратаря в матче третьей лиги Румынии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турецкий Бейл: юноша забил фантастический гол в матче чемпионата Турции

7 апреля, 15:23

Футболист "Бешикташа" обыграл на скорости нескольких соперников и поразил ворота

Украинский футболист забил феноменальный гол пяткой в Эстонии

2 апреля, 14:14

Легионер из Украины приложился к разгрому аутсайдера чемпионата

В чем польза бега для мужчин?

Астафьева разделась и показала пикантны позы: «Прямо бомба»

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Кошевого из «Квартал 95» избили! Пострадал за идею. Подробности

Самые смешные фотографии животных

Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Практичный и легкий поливочный шланг XHOSE от производителя

С улыбками на лицах: Беринчик и Аракава взвесились и посмотрели друг другу в глаза

Вчера, 14:20

Украинец оказался легче японца на 200 грамм

Кто сыграет в полуфинале Лиги Европы: список пар и даты матчей

Вчера, 09:15

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе

"Славия" преподала урок "Динамо", как играть с "Челси". Обзор матча Лиги Европы

Вчера, 09:11

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы в Лондоне

"Айнтрахт" берет реванш у "Бенфики" и выходит в полуфинал Лиги Европы: обзор матча

Вчера, 09:05

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы во Франкфурте

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в невероятном по накалу поединке, но вылетел из Лиги чемпионов

17 апреля, 23:38

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой