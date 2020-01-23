"Пари Сен-Жермен" в конфликтном матче обыграл "Реймс" и вышел в финал Кубка лиги

На поле в Реймсе было горячо / Фото: Reuters

В Кубке французской лиги определились оба финалиста. Право сыграть за трофей добились лидер чемпионата Франции – "Пари Сен-Жермен", а также седьмая команда первенства – "Лион". Но путевки в решающий матч они добывали по-разному. К слову, мы писали, как Мбаппе с руки накормил Неймара во время матча "ПСЖ".

Столичная команда со своими главным звездами – форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе – играла в гостях у "Реймса", занимающего восьмое место в чемпионате. "ПСЖ" все расставил по местам уже в дебюте встречи. Капитан команды Маркиньос на 9-й минуте замкнул подачу Неймара с углового, мощно ударив головой с отскоком мяча от газона – и "снаряд" залетел под перекладину. А когда на 30-й минуте второй раз мяч оказался в сетке – после автогола Гислейна Конана, все стало окончательно ясно.

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Правда, "Реймс" огрызался и старался забить хотя бы мяч престижа. Периодически на поле возникали стычки. В том числе и с участием звездного Неймара. На 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве после прямой красной карточки Маршалла Мунетси. А через четыре минуты гол на свой счет записал 17-летний защитник "ПСЖ" Ньянзу Куасси – 3:0. Он появился на поле шестью минутами ранее. В концовке желтые карточки получили и Неймар, споривший с вратарем "Реймса" Предрагом Райковичем, и Килиан Мбаппе. Смотрите видеообзор всего матча.

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А днем ранее путевку в финал добыл "Лион". Команда лишь в серии пенальти сломила "Лилль". В основное время соперники сыграли 2:2. Причем "Лилль" отыгрался на 93-й минуте, однако чуть позже все равно выбыл из турнира.

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