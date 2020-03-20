Партнер Зинченко и Месси на карантине сделал себе крутую машину

Аргентинец Николас Отаменди нашел себе применение во время вынужденной футбольной паузы

Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" и партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины Николас Отаменди нашел себе долгоиграющее занятие на карантине. Это не просмотр фильмов и не челлендж с набиванием туалетной бумаги, в котором поучаствовал и президент "Динамо". Отаменди занял делом свои руки.

Находясь дома на карантине из-за пандемии коронавируса, Николас Отаменди собрал из конструктора Lego автомобиль марки Bugatti Chiron. Доподлинно неизвестно, сколько времени ушло на это дело у футболиста "Манчестер Сити", но, судя по видео, которое он разместил у себя в Instagram, весь этот процесс занял у аргентинца не один день. По крайней мере, на опубликованном ролике он почти десяток раз сменил одежду.

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Кстати, наборчик, которым воспользовался Николас Отаменди, на сайте компании продается по цене 330 фунтов стерлингов (364 евро) и состоит из 3600 деталей.

INSTAGRAM

Отаменди и Зинченко / Фото: Getty Images В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Ранее мы рассказывали, что Зинченко на карантине неустанно тренируется: в качестве коуча самого дорогого украинского футболиста выступает его девушка Влада Седан.

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