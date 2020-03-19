"У него свадьба на носу": бывший тренер сборной Украины рассказал о проблемах Зинченко в "Манчестер Сити"

Бывший наставник сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо оценил игру двух легионеров – Руслана Малиновского и Александра Зинченко.

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"Я не знаю, почему тренер "Аталанты" дает Малиновскому так мало времени на поле, он – футболист высокого класса. А у Зинченко свадьба на носу, вот он и перестал часто попадать в состав "Манчестер Сити". А если серьезно, то хочется верить, что к самым важным стартам сборной Украины все наши исполнители подойдут в наилучших кондициях, и мы сможем наслаждаться игрой и результатами команды Андрея Шевченко", – сказал Сабо.

Кстати, два испанских футболиста решили провести виртуальный матч чемпионата Испании. В рамках Ла Лиги 15 марта должно было состояться дерби двух команд из Севильи. Однако, как мы сообщали, из-за коронавируса у баскетболиста "Реала" остановили чемпионат Испании по футболу.

Смотрите обзор матча команд Зинченко и Лунина "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити":

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