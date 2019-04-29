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Партнер Зинченко стал лучшим футболистом года в Англии

29 апреля, 15:01

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов

Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг. Фото: AFP

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA), сообщается на сайте организации. По итогам опроса Стерлинг набрал 62% голосов, опередив Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро, Бернарду Силву и Давида Сильву (все — "Манчестер Сити"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Эдена Азара ("Челси"), Александра Ляказетта ("Арсенал").

Стерлинг стал первым игроком "Сити" за 50 лет, кто получил данную награду. В последний раз футболист "Сити" становился игроком года по версии FWA в 1969 году. Тогда награду получил Тони Бук, разделивший ее с Дейвом Макайем из "Дерби".

Футболисткой года по версии FWA была признана Никита Пэррис из женской команды "Манчестер Сити". Отметим, что в составе "МанСити" выступает украинский футболист Александр Зинченко, который претендует на награду лучшему защитнику Кубка Англии.

Ранее 24-летний Стерлинг стал лучшим молодым игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и был номинирован на звание футболиста года PFA, которое досталось ван Дейку.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 23 гола в 48 матчах за "Сити".

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Рахим Стерлинг

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Сегодня|Спорт

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